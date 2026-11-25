Онлайн-ретейлер быстрой моды Shein выплатит 100 млн долларов США для урегулирования претензий Федеральной торговой комиссии США (FTC). Регулятор заявил, что компания вводила покупателей в заблуждение относительно сроков доставки, отзывов о товарах и происхождения хлопка в части продукции, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на судебные документы.

Претензии по поводу доставки и отзывов

По данным FTC, Shein рекламировала быструю доставку, хотя знала, что клиенты получали посылки с опозданием на дни или месяцы, а в отдельных случаях не получали их вовсе. В рамках соглашения компания также обязалась не вводить потребителей в заблуждение относительно сроков доставки и не блокировать негативные отзывы.

Регулятор также утверждает, что Shein отфильтровывала негативные оценки товаров. В частности, внутренние инструкции компании предусматривали исключение «крайне негативных» комментариев, включая жалобы на то, что украшение окрашивает кожу. Согласно судебным документам, FTC планирует использовать средства от урегулирования для компенсаций клиентам.

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Заявления о цепочке поставок

FTC также поставила под сомнение заявления Shein о ее цепочке поставок. Компания утверждала, что товары с маркировкой evoluSHEIN происходят от поставщиков с показателями социальной ответственности выше среднего по результатам аудитов. В то же время, по утверждению комиссии, Shein не смогла предоставить независимые аудиты в подтверждение этого.

Отдельно регулятор выразил сомнения относительно утверждений о происхождении хлопка в товарах для американского рынка, отметив, что тестирование компании часто было неточным или не давало однозначных результатов. Ранее Shein заявляла, что не использует китайский хлопок в продукции для США, где закон запрещает импорт товаров из китайского региона Синьцзян.

Представитель Shein заявил, что компания не признала ответственность и не согласна с частью утверждений FTC. По его словам, ретейлер продолжит усиливать практики защиты потребителей и соблюдения требований законодательства.

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