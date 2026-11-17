Запланированное обновление сети Ethereum под названием Glamsterdam может нарушить работу до 15 тысяч смарт-контрактов — автоматизированных программ, обеспечивающих работу финансовых приложений и переводы цифровых активов в сети. Об этом во время звонка разработчиков заявил представитель Ethereum Foundation Мариус ван дер Вейден, сообщает CoinDesk.

По оценке ван дер Вейдена, в потенциально уязвимых контрактах под угрозой могут оказаться несколько сотен тысяч долларов. Это незначительная сумма по сравнению с масштабом экосистемы Ethereum, в которой насчитывается около 90 млн смарт-контрактов, однако число программ, которых могут коснуться изменения, превышает предыдущие оценки.

Изменение стоимости операций

Проблема связана с техническими предложениями EIP-8037 и EIP-8038, которые должны изменить правила оплаты за хранение и получение данных в сети. Каждое действие смарт-контракта требует gas — платы, отражающей объем вычислительной работы в Ethereum.

Согласно EIP-8037, за создание нового постоянного состояния сети будет взиматься отдельная плата. Речь, в частности, идет о развертывании контракта или добавлении новой записи в хранилище. Стоимость развертывания нового контракта может вырасти примерно с 32 тыс. до 183,6 тыс. gas, а создания нового слота для хранения данных — с 20 тыс. до около 97,92 тыс. gas.

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Разработчики Ethereum предлагают эти изменения, чтобы сдержать слишком быстрый рост базы данных сети в условиях увеличения числа операций в блоках. В то же время часть действующих приложений создавалась с расчетом на предсказуемую стоимость операций или с фиксированным лимитом gas для вызовов других контрактов.

Результаты проверок и задержка тестирования

Ethereum Foundation привлек внешние компании по кибербезопасности для проверки влияния новых правил. Представитель ChainSecurity Танги Роше сообщил о 152 выявленных проблемах; примерно половина из них совпадала с внутренними исследованиями фонда, что дает около 200 отдельных потенциальных проблем.

Компания Dedaub проанализировала около 25 тыс. контрактов с необычным использованием gas и зафиксировала 70 проблем среднего и высокого уровней риска. Из них 22 Ethereum Foundation ранее не выявил. Сам фонд во время коммуникации с командами разработчиков обнаружил три ошибки высокой серьезности и как минимум 25 — средней; большинство из них уже исправляют.

Проблемы совместимости задержали тестирование обновления в публичной тестовой сети Hoodi еще с октября. Разработчики должны вновь рассмотреть предложения в четверг, а Hoodi будет оставаться на паузе до устранения ошибок. Дата запуска основного обновления Glamsterdam пока не определена.

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