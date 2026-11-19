Каждая четвертая женщина в мире не имеет возможности отказать мужу или партнеру в сексе, говорится в докладе Фонда ООН в области народонаселения. Об этом сообщает The Guardian.

Показатели в регионах

В Западной и Центральной Африке 45% женщин не могут сказать «нет» сексу в собственном браке. В Восточной и Южной Африке, а также в арабских государствах этот показатель составляет 33%. В Латинской Америке и Карибском бассейне отказаться от секса не могут около 10% женщин.

Анализ данных из восьми стран — Анголы, Демократической Республики Конго, Казахстана, Малави, Мали, Нигерии, Таджикистана и Замбии — показал, что девочки и молодые женщины в возрасте от 15 до 19 лет имеют меньше возможностей отказаться от секса, чем женщины в возрасте от 45 до 49 лет. Эти данные согласуются с исследованиями о высоком уровне насилия со стороны интимного партнера в отношении девочек-подростков.

Законодательные пробелы

Юрист международной правозащитной организации Equality Now Жан-Поль Мурунга подчеркнул, что сексуальный контакт без свободного и добровольного согласия является сексуальным насилием, в том числе в браке. По его словам, брак не означает постоянного или предполагаемого согласия на сексуальные отношения.

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Согласно докладу Мурунги за 2024 год, супружеское изнасилование не криминализировано в некоторых африканских странах. В семи государствах закон прямо освобождает мужей от ответственности за изнасилование жен; среди них — Кот-д’Ивуар, Эфиопия и Южный Судан. В Танзании и Эритрее супружеское изнасилование криминализируется только тогда, когда супруги не проживают вместе.

Риски для несовершеннолетних

В странах, где разрешены детские браки и одновременно не криминализировано супружеское изнасилование, несовершеннолетние остаются без надлежащей правовой защиты, отмечает издание. В Габоне мужчину, который женился на похищенном им ребенке, могут привлечь к ответственности только после аннулирования такого брака.

Основательница организации A Girl At A Time в Сьерра-Леоне Алимату Димонекене заявила, что во многих общинах Западной Африки секс воспринимают как обязанность жены в браке, а женщины часто не называют принуждение изнасилованием и могут винить себя.

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