Почти 90 миллионов беженцев и других вынужденно перемещённых лиц — около трёх четвертей их общего числа в мире — живут в странах, испытывающих значительное воздействие климатических опасностей. Об этом говорится в докладе Агентства ООН по делам беженцев, сообщает France 24.

В ООН призвали срочно усилить защиту таких людей в преддверии климатической конференции COP31 в Турции. По данным агентства, те, кто был вынужден покинуть свои дома из-за конфликтов, насилия или преследований, часто оказываются в районах с засухами, смертоносными наводнениями и экстремальной жарой.

Климат осложняет возвращение домой

УВКБ ООН отметило, что изменение климата всё больше препятствует долгосрочным решениям для перемещённых лиц. Более двух третей беженцев, вернувшихся домой в первой половине года, вернулись в страны, особенно уязвимые к климатическим угрозам.

В Сирии, куда недавно вернулись почти четыре миллиона перемещённых лиц, восстановлению угрожают сокращение запасов подземных вод и климатические потрясения. Агентство упомянуло майские наводнения вдоль реки Евфрат, которые повредили жильё и вновь вынудили тысячи людей покинуть свои дома.

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Новые перемещения из-за стихийных бедствий

За последнее десятилетие погодные катастрофы вызвали более 255 миллионов внутренних перемещений в мире — примерно 70 тысяч ежедневно, заявило УВКБ ООН. Агентство также предупредило, что к 2050 году каждое третье поселение беженцев в странах Африки к югу от Сахары может ежегодно переживать не менее 100 дней опасной жары.

Согласно прогнозу организации, чрезвычайно сильное явление Эль-Ниньо в этом году может вызвать новые перемещения населения. В частности, сильные наводнения в Восточной Африке, связанные с этим явлением, могут до конца 2026 года вынудить покинуть дома до трёх миллионов человек в Сомали, Кении, Южном Судане и Уганде.

УВКБ ООН подчеркнуло, что лишь 10% мирового климатического финансирования поступает в нестабильные и охваченные конфликтами страны, принимающие значительное число перемещённых лиц, уязвимых к климатическим рискам. Во время COP31 агентство планирует призвать правительства и климатические финансовые учреждения учитывать беженцев и перемещённых лиц в национальных климатических планах и механизмах финансирования.

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