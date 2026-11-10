ООН согласилась с оценкой Совета мира о недостаточной реакции Израиля на чрезвычайную ситуацию из-за наводнений в секторе Газа и призвала разрешить ввоз дополнительных материалов и оборудования для временных убежищ. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заместителя представителя ООН Фархана Хака.

Тысячи поврежденных палаток

По словам Хака, в Газу можно доставить больше временного жилья, однако для его перемещения через контрольно-пропускные пункты требуется разрешение израильских властей.

Сильные дожди в выходные затопили лагеря перемещенных лиц и повредили тысячи палаток. ООН сообщила о гибели младенца в результате утопления. Еще трое детей и по меньшей мере одна женщина погибли, когда песчаная дюна обрушилась на их палатки.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, более 26 тысяч домохозяйств сообщили о повреждении убежищ или имущества. Более 150 тысяч палаток находятся за пределами Газы и ожидают отправки.

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Призыв разрешить зимние поставки

Гуманитарные команды откачивают воду, улучшают дренаж, укрепляют места размещения перемещенных лиц мешками с песком и раздают экстренную помощь. В то же время ООН заявила, что им не хватает оборудования для реагирования на кризис такого масштаба.

Совет мира призвал Израиль немедленно разрешить ввоз товаров для подготовки к зиме, заявив, что задержки усугубили предсказуемую гуманитарную чрезвычайную ситуацию. Он также призвал палестинскую группировку ХАМАС разоружиться и передать властные полномочия в соответствии с мирным планом.

Фархан Хак также сообщил о продолжающихся ударах по населенным районам Газы, которые приводят к новым жертвам. По его словам, сотрудники ООН, посещавшие в субботу место размещения перемещенных лиц к западу от так называемой Желтой линии в городе Газа, были вынуждены укрыться из-за очередей выстрелов поблизости. Сотрудники ООН не пострадали. Хак повторил призыв организации защищать гражданское население в соответствии с международным гуманитарным правом.

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