В 2025 году интимные партнеры или члены семьи убили в мире около 47 тысяч женщин и девочек — в среднем пятерых каждый час. Такие данные ООН обнародовала накануне Международного дня борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, сообщает Deutsche Welle.

Данные из 122 стран и территорий

Оценка основана на статистике из 122 стран и территорий. Ежедневно от рук людей из близкого окружения в среднем погибали 129 женщин и девочек. Это составляет примерно 60% всех женщин и девочек, ставших жертвами умышленных убийств в 2025 году.

Больше всего фемицидов зафиксировали в Африке — 22 100. В Азии погибли 15 100 женщин и девочек, в Америке — 7 400, в Европе — 2 100, в Океании — 300.

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Темпы сокращения остаются медленными

ООН определяет фемицид как умышленное убийство женщины или девочки из-за ее пола. В докладе отмечается, что общий уровень убийств в мире снижается, однако число фемицидов сокращается медленнее, в частности в Америке и Европе.

В организации связывают это с препятствиями, с которыми женщины сталкиваются в доступе к правосудию, а также с социальными нормами и гендерными стереотипами. Согласно отдельному докладу UN Women, почти каждая третья женщина в мире подвергалась физическому или сексуальному насилию, однако лишь 7% сообщили об этом полиции.

По оценкам UN Women и Управления ООН по наркотикам и преступности, в последние годы число женщин и девочек, убитых партнером или родственником, колебалось от 45 тысяч до 51 тысячи в год.

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