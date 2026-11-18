Метамфетамин все больше распространяется на Ближнем Востоке после упадка сирийской торговли каптагоном, заявила представитель Управления ООН по наркотикам и преступности Сари Бьюне на Всемирном полицейском саммите в Дубае, ОАЭ. Как сообщает The National, преступные группировки быстро адаптировались к изменениям на региональном нелегальном рынке наркотиков.

По словам Бьюне, завершение конфликта в Сирии нарушило производство каптагона и ослабило сети, поддерживавшие его сбыт. В то же время метамфетамин все больше закрепляется на Ближнем Востоке. Во времена режима Башара аль-Асада Сирия была крупнейшим в мире источником каптагона, а значительная часть этих таблеток предназначалась для потребителей в странах Персидского залива.

Рекордное потребление наркотиков

Во время выступления Бьюне представила Всемирный доклад ООН о наркотиках за 2026 год. Согласно ему, в 2024 году наркотики употреблял 331 млн человек в мире, что на 34% больше, чем десять лет назад.

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Метамфетамин остается крупнейшим рынком синтетических наркотиков в мире. Его крупнейшими рынками являются Северная Америка, Восточная и Юго-Восточная Азия, однако контрабандисты все активнее поставляют его в новые регионы, в том числе на Ближний Восток. Бьюне отметила, что наркоторговцы диверсифицируют маршруты, используют небольшие порты, новые транзитные коридоры и сложные технологии для перемещения наркотиков через границы.

Кетамин в упаковках зеленого чая

Исполнительный директор Интерпола по поддержке расследований Стивен Фрай сообщил, что в девяти странах обнаружили 24 тонны кетамина, скрытого в одинаковых упаковках, похожих на пакеты с зеленым чаем. Толчком к международному расследованию стала упаковка, найденная уборщиком на пляже южнокорейского острова Чеджу.

По словам Фрая, кетамин стал наркотиком, распространение которого Интерпол фиксирует наиболее быстро. В ходе операции Lionfish-Mayag объем изъятого кетамина впервые превысил объем изъятого метамфетамина. В рамках той же операции правоохранители изъяли фентанил, которого, по оценке Интерпола, хватило бы на 63 млн потенциально смертельных доз.

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