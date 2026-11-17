Совместная оценка Программы ООН по окружающей среде и Всемирной организации здравоохранения показала, что контакт с химикатами, нарушающими работу гормональной системы, может начинаться еще до рождения и потенциально иметь длительные последствия для развития мозга, роста и репродуктивного здоровья.

Риски для здоровья

Как сообщает Anadolu Agency, новая оценка выявила более убедительные, чем ранее, доказательства связи эндокринных дизрапторов с более широким перечнем проблем со здоровьем. В докладе воздействие этих веществ связано с нарушениями фертильности, неврологических функций, метаболизма, иммунной и сердечно-сосудистой систем. Также в нем названы новые опасения относительно здоровья печени и почек.

Такие химикаты обнаруживали в крови, грудном молоке и пуповинной крови, поэтому дети могут подвергаться соответствующему воздействию еще в период внутриутробного развития.

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Где встречаются эти вещества

Эндокринные дизрапторы могут содержаться в пластике, пищевой упаковке, косметике, игрушках и пестицидах. Согласно оценке, в мире зарегистрировано более 350 тысяч химических веществ и смесей для производства и использования, однако лишь небольшая их часть проверена на свойства, нарушающие работу гормональной системы.

Это первое крупное глобальное обновление оценки с 2012 года. В нем также приведены доказательства вреда для репродуктивной функции и нарушений развития у диких животных.

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