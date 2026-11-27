Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН и Всемирная продовольственная программа предупредили о вероятном существенном ухудшении острой продовольственной небезопасности в 16 кризисных регионах мира в период с декабря 2026 года по май 2027 года. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на совместную оценку учреждений ООН.

Новые очаги риска

Количество определенных очагов выросло с 13 в июньской оценке до 16. В перечень добавили юг Африки, сухой коридор Центральной Америки и северо-восток Уганды. Чад включили из-за последствий конфликта в соседнем Судане.

Наибольшую обеспокоенность, по оценке агентств, вызывают Судан, Южный Судан, Сомали, отдельные районы Нигерии и Йемен. В 12 из 16 очагов основными факторами продовольственной небезопасности названы конфликты и вооруженное насилие.

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Засуха и финансирование

Учреждения ООН также предупредили о риске голода в 13 районах суданских регионов Северный Дарфур и Южный Кордофан к январю 2027 года. На юге Африки связанные с Эль-Ниньо засуха и повышение температуры угрожают сельскохозяйственному производству.

В ближайшие месяцы до 3 миллионов человек в Зимбабве, 2,6 миллиона в Малави и 1,8 миллиона в Мозамбике могут столкнуться с высоким уровнем острой продовольственной небезопасности. Финансирование гуманитарных программ продовольственной безопасности и питания в пяти очагах, вызывающих наибольшую обеспокоенность, в период с 2022 по 2025 год сократилось на 62% — с 5,1 миллиарда до 2 миллиардов долларов.

ФАО и ВПП призвали срочно предоставить гуманитарную помощь и обеспечить безопасный доступ к пострадавшим людям. Их совместный план превентивных действий должен защитить 9 миллионов человек в 22 странах от возможных последствий Эль-Ниньо.

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