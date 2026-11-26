Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) прогнозирует, что объемы мировой морской торговли в 2026 году не будут расти. На грузопотоки влияют перебои на основных судоходных маршрутах и неопределенность в торговле, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на обзор морского транспорта ЮНКТАД за 2026 год.

В 2025 году объем товаров, перевезенных морем, вырос на 1,9% — до 12,3 млрд тонн. Для сравнения, в 2024 году рост составил 3,9%. В то же время спрос на перевозки, измеряемый в тонно-милях, в 2026 году может увеличиться на 1,5%, поскольку суда будут следовать более длинными маршрутами, чтобы избегать перебоев. Контейнерные перевозки, согласно прогнозу, вырастут на 3,3%, но медленнее, чем в 2025 году.

Давление на ключевые маршруты

ЮНКТАД заявила, что движение коммерческих судов через Ормузский пролив в начале марта сократилось на 95% после начала американо-израильской войны с Ираном в феврале. До перебоев через пролив ежедневно проходило в среднем 120 судов. Этим путем транспортируется примерно пятая часть мировых поставок нефти, а также значительные объемы удобрений.

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Часть судоходных компаний возобновила работу через Красное море, однако многие суда по-прежнему выбирают более длинный маршрут вокруг мыса Доброй Надежды. Поставки зерна через Черное море остаются уязвимыми для рисков безопасности, а работу Панамского канала также осложнили ограничения и изменение транспортных потоков.

Удорожание перевозок

Более длинные рейсы увеличили расходы на топливо и способствовали перегрузке портов. Спотовые тарифы на контейнерные перевозки с января по август более чем удвоились в годовом выражении, а ставки на перевозку сырой нефти танкерами на отдельных маршрутах достигли рекордных уровней. Стоимость морского топлива выросла почти на 80% по сравнению с уровнем до перебоев.

Агентство предупредило, что продолжительное удорожание топлива может отразиться на потребительских ценах. По оценке ЮНКТАД, наибольшее давление будут испытывать малые островные государства и наименее развитые страны из-за ограниченного числа судоходных сообщений и альтернатив для импорта. ЮНКТАД призвала инвестировать в инфраструктуру и вводить меры политики для повышения устойчивости экономик к будущим сбоям в морских перевозках.

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