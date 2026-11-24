В Газе, Палестина, война между ХАМАС и Израилем свела на нет 77 лет человеческого развития, говорится в совместной оценке ООН и Всемирного банка. Об этом заявила заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мохаммед накануне Международного дня солидарности с палестинским народом, сообщает UN News.

Выступая от имени Генерального секретаря ООН, Мохаммед подчеркнула право палестинцев на достоинство, справедливость и самоопределение. Она также заявила, что ООН осуждает террористические атаки ХАМАС 7 октября 2023 года и что ничто не может оправдать коллективное наказание палестинского народа.

Гуманитарный доступ в Газу

По словам Мохаммед, палестинцы продолжают страдать от насилия, перемещения и тяжелых условий жизни, несмотря на прекращение огня в Газе в октябре 2025 года. Она предупредила, что в Газе погибли десятки тысяч человек, а насилие со стороны поселенцев на Западном берегу вынуждает семьи покидать свои дома рекордными темпами.

Представительница ООН призвала обеспечить беспрепятственный гуманитарный доступ в Газу и защиту работников гуманитарных организаций. По ее словам, помощь нельзя блокировать, перенаправлять или использовать как предмет торга.

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Она также призвала оказать политическую и финансовую поддержку Агентству ООН для помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке, которое предоставляет необходимые услуги, защиту и экстренную помощь.

Восстановление и политическое решение

Мохаммед заявила, что восстановление должны возглавлять сами палестинцы, а женщины и молодежь должны играть в этом процессе значимую роль. По ее словам, восстановление должно охватывать не только жилье и инфраструктуру, но и доступ к чистой воде, медицинской помощи, образованию и средствам к существованию, а также восстановление социальных связей и общин.

Представительница ООН подчеркнула, что реконструкция не может заменить политическое решение. Она подтвердила поддержку ООН созданию двух независимых суверенных государств — Израиля и Палестины, которые жили бы бок о бок вдоль линий, существовавших до 1967 года.

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