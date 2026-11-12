Участники климатического саммита COP31 в Анталье, Турция, призывают сохранить ориентир ограничения глобального потепления до 1,5°C, хотя ООН заявила о его неизбежном превышении. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что мир движется к превышению этого уровня, однако каждая доля градуса имеет значение.

Цель Парижского соглашения

Как сообщает Politico Europe, ООН в прошлом месяце оценила, что даже при немедленном резком сокращении выбросов наилучшим возможным результатом станет потепление на 1,8°C. Теоретически вернуться к уровню 1,5°C после его превышения можно было бы при массовом применении технологий удаления углерода из атмосферы. В то же время выбросы парниковых газов продолжают расти, а такие технологии еще не доказали свою эффективность для масштабного применения.

Парижское климатическое соглашение предусматривает удержание роста температуры ниже 2°C при стремлении ограничить его до 1,5°C. Президент Маршалловых Островов Хильда Хайне заявила, что для островных государств эта граница связана с выживанием, поскольку ее превышение означает разрушение побережий, наводнения и потерю земель.

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Призывы усилить действия

Ученый и директор Потсдамского института исследований воздействия на климат Йохан Рокстрём предупредил, что политический лозунг о сохранении цели 1,5°C может создавать ложное впечатление постепенного и контролируемого движения к безопасности. В то же время он не поддерживает отказ от этой цели, поскольку это может побудить страны согласиться на более слабые ориентиры, в частности на 2°C.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что лидеры, прежде всего развитых государств, не могут одновременно расширять добычу ископаемого топлива и декларировать приверженность ограничению потепления на уровне 1,5°C. В материале отмечается, что Австралия наращивает инвестиции в уголь и природный газ, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отметил открытие двух новых нефтяных месторождений, а Великобритания одобрила крупный газовый проект в Северном море.

Одним из возможных шагов в ответ на превышение порога участники переговоров рассматривают резкое сокращение выбросов метана. Премьер-министр Барбадоса Миа Моттли заявила, что сокращение выбросов метана почти наполовину к 2030 году могло бы позволить избежать почти 0,3°C потепления к 2040-м годам и ежегодно спасать 250 тысяч жизней.

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