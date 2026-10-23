ООН заявила, что на оккупированном Западном берегу Палестины нападения израильских поселенцев и введенные Израилем ограничения доступа мешают палестинцам безопасно собирать урожай оливок. Исполняющий обязанности специального координатора ООН Рамиз Алакбаров посетил Дженин вместе с дипломатами из 13 государств-членов, чтобы ознакомиться с проблемами оливкового сезона и длительным перемещением палестинских общин, сообщает Anadolu Agency.

Жалобы фермеров в Аррабе

Представитель ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что в деревне Арраба делегация встретилась с фермерами, выращивающими оливки. По его словам, повторяющиеся нападения поселенцев в сочетании с установленными Израилем ограничениями доступа подрывают продовольственную безопасность.

Гуманитарные партнеры ООН сопровождают сборщиков оливок до рощ и оказывают юридическую помощь для оспаривания установленных Израилем ограничений. Алакбаров отметил, что от оливок зависят средства к существованию до 100 тысяч палестинских домохозяйств, однако многие люди не могут безопасно собрать урожай. По словам Дюжаррика, Алакбаров также подчеркнул, что преступления против фермеров должны прекратиться, а израильские власти должны привлечь виновных к ответственности.

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Перемещенные жители лагеря Дженин

В клинике города Кабатия дипломаты встретились с палестинцами, которым израильские власти с начала 2025 года не позволяют вернуться в лагерь Дженин. По словам Дюжаррика, многие их дома там были разрушены. Алакбаров призвал увеличить финансирование гуманитарных организаций, а израильские власти — обеспечить безопасное и достойное возвращение перемещенных лиц.

Палестинская комиссия по противодействию стене и поселениям сообщила, что за один день в минувшие выходные зафиксировала 40 нападений и нарушений против фермеров, сельскохозяйственных угодий и оливковых культур. Отдельно МИД Палестины заявил о нападении на делегацию европейских дипломатов и представителей Католической церкви возле Тайбе к востоку от Рамаллы. Израильское армейское радио сообщило, что семеро нападавших в масках окружили дипломатический автомобиль и разбили окно машины бельгийского консульства, а израильские военные и полиция не прибывали в течение трех часов. Израильские военные назвали инцидент серьезным, заявив при этом, что визит не был заранее согласован и что на месте не было военных.

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