ООН выразила серьезную обеспокоенность риском этнических чисток из-за военной операции Израиля в Хевроне, Палестина, на оккупированном Западном берегу. Как сообщает Dawn, муниципалитет Хеврона заявил, что из-за операции 3 189 человек были вынуждены покинуть свои дома.

Операция после нападения

Операцию начали после нападения в пятницу: двое палестинских вооруженных нападавших убили двух израильских военных на контрольно-пропускном пункте возле города. Нападавшие были убиты во время перестрелки.

Израильские военные вошли в район Эйн-Дейр-Баха в Хевроне, где жили двое нападавших, и приказали жителям собрать вещи и покинуть дома.

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Заявления представителей ООН

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что операция привела к принудительному перемещению тысяч палестинцев, разрушению жилых и коммерческих объектов и ограничению свободы передвижения жителей. По его словам, масштаб примененных мер вызывает серьезные опасения относительно неоправданного и непропорционального применения силы.

Тюрк отметил, что блокада ограничивает многих людей их домами или ближайшими кварталами. Он также сказал, что заявления высокопоставленных чиновников израильского правительства указывают на карательный характер мер, направленных на запугивание. Верховный комиссар подчеркнул, что перемещенным людям должны разрешить вернуться домой, а Израиль должен обеспечить компенсацию и возмещение за незаконные выселения, разрушения и связанное с ними перемещение.

Обеспокоенность генсека ООН

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, выступая в Каире, заявил, что глубоко обеспокоен действиями Израиля на Западном берегу. Он указал на непрекращающиеся выселения палестинцев, вытеснение их с земель и рост насилия со стороны поселенцев. Гутерреш также подчеркнул, что прочный мир на Ближнем Востоке невозможен без реализации законного права палестинского народа на самоопределение.

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