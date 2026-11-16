Заместитель специального посланника ООН по Сирии Клаудио Кордоне заявил, что Израиль непрерывно проводит военные операции на юго-западе Сирии, нарушая суверенитет и территориальную целостность страны. Об этом он сказал на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает The National.

Последствия для гражданских лиц

По словам Кордоне, деятельность израильских военных вблизи плотины Аль-Мантара в провинции Кунейтра и в Вади-ар-Руккад на западе провинции Дераа вызывает обеспокоенность в связи с доступом жителей к воде и сельскохозяйственным землям. Он сообщил о вторжениях, временных блокпостах, задержаниях людей, обстрелах, расчистке земель, а также о повреждении сельскохозяйственной и водной инфраструктуры.

Комиссия ООН по расследованию в отчёте, опубликованном в марте, пришла к выводу, что израильские силы установили контроль над водными ресурсами, сельскохозяйственными угодьями и дорогами в частях Кунейтры и западной Дераа. В документе также зафиксированы повреждения водных объектов и сообщения жителей о дефиците воды.

Напряжённость в Эс-Сувейде

Кордоне также сообщил, что сирийское правительство направило дополнительные силы в южную провинцию Эс-Сувейда на фоне сообщений о дальнейшей израильской поддержке местных вооружённых групп. По его оценке, в провинции сохраняется напряжённый тупик в сфере безопасности и политики.

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Эс-Сувейда, где проживает друзская община Сирии, остаётся одним из препятствий для усилий США по сближению Сирии и Израиля. Переговоры при поддержке США, состоявшиеся в Иордании в августе, завершились без прорыва. С тех пор Израиль расширил военное присутствие на сирийской территории к востоку от Эс-Сувейды.

Позиция Дамаска

Посол Сирии в ООН Ибрагим Оляби осудил продолжение израильских операций и обвинил руководство Израиля в подрыве усилий Дамаска по стабилизации страны. Он призвал вернуться к соблюдению международного права.

В тот же день верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что Европейский союз стремится восстановить соглашение о сотрудничестве с Сирией, принципиально согласованное в 2008 году, но так и не реализованное из-за обеспокоенности нарушениями прав человека. По её словам, Сирии необходимы инвестиции и поддержка политического перехода.

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