На заседании Совета Безопасности ООН Организация Объединенных Наций призвала Ирак и Кувейт активизировать усилия по установлению судьбы 315 человек, которые до сих пор считаются пропавшими без вести после вторжения Ирака в Кувейт в 1990 году. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Старший представитель ООН Мари Ямашита заявила, что за более чем три десятилетия удалось установить судьбу 290 из 605 пропавших граждан Кувейта и других стран. Среди 315 человек, которых до сих пор разыскивают, 308 являются гражданами Кувейта. Последняя подтвержденная идентификация была проведена в августе 2023 года.

Раскопки в Хамисии

По словам Ямашиты, поиски включают раскопки на вероятных местах захоронений в Ираке, в частности на юге страны. Иракские власти раскопали около 14 тысяч траншей на участке Хамисия и провели многочисленные полевые миссии в других местах, представляющих интерес для следствия.

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Хамисия остается приоритетным участком: следователи считают, что там могут находиться останки от 150 до 180 пропавших граждан Кувейта, то есть примерно половины людей, которых до сих пор разыскивают. В сентябре Международный комитет Красного Креста совместно с иракскими властями провел полевую миссию на этой территории. Представитель ООН выразила надежду, что ее результаты позволят как можно скорее провести дальнейшие раскопки.

Возвращение архивов и имущества

Ямашита также подчеркнула нерешенный вопрос кувейтского имущества, вывезенного во время вторжения, в том числе национальных архивов страны. Часть материалов уже вернули: в 2019 году их передавали Национальной библиотеке Кувейта, в 2022 году — Министерству информации, а книги и записи на микрофильмах были возвращены в 2025 году.

Представитель ООН призвала определить четкий механизм поиска оставшегося имущества и предположила, что предложенный Совместный ирако-кувейтский комитет мог бы стать площадкой для регулярного диалога. Она также приветствовала создание рабочей группы для рассмотрения нерешенных двусторонних вопросов, о котором наследник престола Кувейта и премьер-министр Ирака объявили во время Генеральной ассамблеи ООН.

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