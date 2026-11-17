На брифинге ООН в Женеве, Швейцария, представительница Управления ООН по правам человека Марта Уртадо заявила, что Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк обеспокоен рисками для прав человека из-за плана пяти европейских стран создать в Руанде центр возвращения мигрантов. Ведомство еще не ознакомилось с текстом предложения, сообщает Anadolu Agency.

По словам Уртадо, обеспокоенность вызывает предложенный перевод людей из пяти стран в Руанду, с которой у них нет реальной связи, а также собственные проблемы этой страны в сфере прав человека. Она сообщила, что Управление ООН по правам человека позже опубликует более подробную позицию.

План пяти государств

Австрия, Дания, Германия, Греция и Нидерланды накануне объявили, что совместно изучают возможность договоренности с Руандой о создании такого центра. Они стремятся достичь соглашения и начать первые переводы в 2027 году.

Согласно совместному заявлению правительств, центр мог бы принимать мигрантов, у которых нет законного разрешения на проживание в этих пяти странах и в отношении которых действуют решения о возвращении или выдворении. Правительства заявили, что механизм будет соответствовать праву ЕС, Руанды и международному праву, в частности международным нормам в сфере прав человека.

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Гарантии и предыдущий опыт

Европейское и международное право требуют соблюдения принципа невысылки: людей нельзя направлять туда, где им угрожают преследования, пытки или другое запрещенное обращение. Предложенная модель также поднимает вопросы доступа к правовой защите, независимого мониторинга и ответственности за возможные нарушения прав человека после прибытия мигрантов в Руанду.

Согласно замыслу правительств, переведенные люди смогут интегрироваться в руандийское общество или добровольно выехать в страну происхождения либо другое государство, где они могут проживать законно. Международная организация по миграции заявила, что по просьбе Руанды может предоставить оперативную поддержку при условии соблюдения ее мандата и международных стандартов. Организация подчеркнула, что не будет участвовать в принудительных выдворениях, задержаниях, правоохранительных или связанных с безопасностью функциях, а ее помощь может начаться только после прибытия мигрантов в Руанду.

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Бархам Салих, присутствовавший на встрече в Вене, подчеркнул необходимость справедливых процедур предоставления убежища, гуманного возвращения и соблюдения международного права в отношении беженцев и прав человека. Агентство согласилось предоставлять консультации для обеспечения этих стандартов.

Руанда ранее согласилась принимать просителей убежища по схеме правительства Великобритании, однако Верховный суд Соединенного Королевства в ноябре 2023 года признал эту договоренность незаконной. Судьи пришли к выводу, что имелись существенные основания считать реальным риск нарушения принципа невысылки из-за недостатков руандийских процедур предоставления убежища.

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