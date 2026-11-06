ООН осудила захват израильскими поселенцами домов палестинцев вблизи Иерихона на оккупированном Западном берегу Иордана. Десятки палестинцев были перемещены, сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик, сообщает Anadolu Agency.

Заявление ООН

По словам Дюжаррика, поселенцы, согласно имеющимся сообщениям, применяли боевые патроны, физически нападали на палестинских жителей и ранили несколько человек. После этого израильские силы объявили район закрытой военной зоной, из-за чего гуманитарные партнеры ООН не смогли посетить пострадавших.

Представитель заявил, что ООН вновь осуждает насильственные действия израильских поселенцев. Он также призвал обеспечить палестинцам безопасный доступ к средствам к существованию и привлечь к ответственности виновных в нападениях.

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Нападения во время сбора оливок

По данным ООН, с сентября во время сезона сбора оливок было зафиксировано 377 нападений поселенцев, повлекших жертвы или повреждение палестинского имущества. Это самый высокий показатель с тех пор, как гуманитарное управление ООН OCHA начало вести такие записи в 2006 году.

По словам Дюжаррика, один палестинец погиб в результате действий поселенца, а более 200 человек получили ранения. Кроме того, более 3 850 оливковых деревьев и саженцев были повреждены или подверглись вандализму. От урожая оливок зависят средства к существованию от 80 до 100 тысяч палестинских семей на Западном берегу Иордана.

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