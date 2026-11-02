ООН начала сворачивать миротворческую миссию MINURSO в Западной Сахаре после того, как Совет Безопасности не смог продлить ее мандат. Миссия, действовавшая в течение 35 лет, официально завершила операции 1 ноября, сообщает The National.

Вывод персонала и закрытие баз

По словам представителя ООН Стефана Дюжаррика, для контроля за выводом персонала и закрытием объектов останется меньшая команда. Организация планирует вернуть домой около 160 военных наблюдателей, вывести примерно 180 гражданских и связанных с миссией сотрудников, а также закрыть около 13 баз и пунктов миссии.

В рамках ликвидации MINURSO ООН также утилизирует или передаст оборудование, демонтирует коммуникационные и логистические системы и прекратит действие контрактов. Процессом будет руководить команда под управлением Департамента оперативной поддержки ООН. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал все стороны сотрудничать во время вывода миссии.

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Тупик в Совете Безопасности

Прекращение работы миссии стало следствием дипломатического тупика в Совете Безопасности ООН относительно будущего Западной Сахары. На эту территорию претендует Марокко, тогда как Фронт Полисарио добивается независимости.

В прошлом году Совет Безопасности принял подготовленную США резолюцию, в которой предложение Марокко предоставить территории автономию под его суверенитетом было названо наиболее осуществимым вариантом урегулирования. В этом году Россия, государство-агрессор, которое в прошлом году воздержалось при голосовании, наложила вето на новый поддержанный США проект резолюции. Документ предусматривал усиление поддержки марокканского плана и сокращение миротворческого контингента. Альтернативный российский проект также не был принят, поэтому миссия осталась без возобновленного мандата.

Королевский дворец Марокко приветствовал закрытие миссии, назвав его важным шагом к исключению вопроса Западной Сахары из повестки дня Совета Безопасности ООН.

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