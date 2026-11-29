ОПЕК+ планирует оставить без изменений целевые уровни добычи нефти в первом квартале 2027 года. Одновременно группа продлила до конца марта аудит максимальных производственных мощностей стран-участниц, который должен был стать основой для определения квот на 2027 год.

Как сообщает The National, результаты аудита планируют обсудить на следующей министерской встрече ОПЕК+ в июне. Делегаты заявили, что участники группы принципиально согласились сохранить производственные ориентиры на первый квартал.

Атаки и проблемы судоходства

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман выразили обеспокоенность из-за атак на энергетическую инфраструктуру и нарушений морских перевозок. По оценке этих стран, такие факторы усиливают нестабильность на нефтяном рынке.

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В заявлении отмечается, что восстановление поврежденных энергетических объектов до полной мощности требует значительных затрат и времени, влияя на общую доступность поставок. Расходы на перевозку и страхование, по данным группы, превышают треть стоимости товара, усложняют транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов и создают дополнительное инфляционное давление на мировую экономику.

Спор о квотах

Ирак отверг предложенную оценку своих производственных мощностей, посчитав ее слишком низкой. Казахстан также настаивает на более высоком показателе. Министр нефти Ирака Басим Худайр ранее заявлял, что особые обстоятельства страны по сравнению с другими государствами Ближнего Востока являются основанием для увеличения ее квоты.

Добыча нефти ОПЕК+ в октябре выросла на 2,04 млн баррелей в сутки — до 41,23 млн баррелей в сутки, поскольку производители в Персидском заливе восстанавливали объемы, нарушенные войной. Это составляет около 97% от 42,72 млн баррелей в сутки, которые группа добывала в феврале. Саудовская Аравия, по оценкам вторичных источников ОПЕК, увеличила добычу на 1,18 млн баррелей в сутки — примерно до 9,19 млн баррелей, что все еще ниже ее целевого показателя в около 10,5 млн баррелей в сутки.

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