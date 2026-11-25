OpenAI начала внедрять в ChatGPT объединённый интерфейс Chat и Work для небольшой группы подписчиков тарифа Pro. В рамках изменений у этих режимов будет общий счётчик использования, из-за чего часть наиболее активных пользователей может быстрее достигать установленных лимитов.

Общий лимит для Chat и Work

Как сообщает TechCrunch, OpenAI ранее уведомила пользователей об объединении Chat и Work по электронной почте. Представитель компании заявил изданию, что для большинства пользователей более частого сброса лимитов не ожидается. В то же время небольшая доля наиболее интенсивных пользователей может раньше исчерпывать доступный объём использования.

Некоторые подписчики выражали опасения в социальных сетях и на форуме сообщества OpenAI. Они опасаются, что общий лимит для Chat и Work может сократить им доступ к моделям с расширенными возможностями рассуждения при неизменной стоимости подписки.

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Instant останется безлимитным

Разговоры с моделью Instant не будут учитываться в общем лимите и останутся неограниченными. Пользователи смогут продолжать работать с Instant и после исчерпания лимита для других возможностей ChatGPT.

Согласно информации со страницы поддержки OpenAI, компания планирует шире внедрить общие лимиты в декабре. Представитель OpenAI также отметил, что компания будет работать над повышением эффективности, чтобы подписчики могли получать больше возможностей в рамках своих планов.

Конкурент OpenAI, компания Anthropic, в сентябре также объединила своего чат-бота Claude и ориентированный на рабочие задачи сервис Cowork в одном интерфейсе.

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