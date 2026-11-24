В Сан-Франциско, США, компания OpenAI сообщила, что её новейшие языковые модели смогли разработать новые белки, часть которых продемонстрировала ожидаемые свойства во время лабораторных испытаний. По данным Nature, эксперименты свидетельствуют о том, что универсальные большие языковые модели начинают выполнять задачи, для которых ранее применялись специализированные инструменты искусственного интеллекта.

Белки для пяти целей

Исследовательская группа OpenAI попросила модель GPT-6.2 создать трёхмерные структуры белков, способных связываться с пятью биологическими целями. Среди них были белки, связанные с онкологическими и иммунными заболеваниями. После этого учёные использовали специализированный ИИ-инструмент, чтобы определить соответствующие генетические последовательности для созданных конструкций.

Лабораторные эксперименты подтвердили, что около 11% разработанных конструкций смогли связаться с определёнными для них целями. Команда также показала, что её языковые модели могут создавать белковые последовательности, перерабатывать существующие антитела и выполнять другие задачи, которые обычно поручают специализированным системам.

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Сравнение со специализированными моделями

В начале ноября исследователь компании Phylo Синьмин Ту проверял, как языковые модели OpenAI, Anthropic и Google прогнозируют последовательности малоизвестных бактериальных белков. По его наблюдениям, новейшие модели Claude от Anthropic превзошли не только другие большие языковые модели, но и специализированные языковые модели белков, обученные на больших массивах данных о белковых последовательностях.

Ту, вычислительный биолог Гарвардской медицинской школы Лео Чен и другие исследователи также установили, что Claude может выполнять ключевой этап прогнозирования структуры белка. В то же время в некоторых задачах, в частности в прогнозировании трёхмерной структуры белков, модели OpenAI значительно уступали специализированным инструментам.

Руководительница исследований в области наук о жизни OpenAI Джой Цзяо назвала работу доказательством принципиальной возможности такого подхода и подчеркнула, что для ключевых этапов по-прежнему необходимы специализированные системы. Часть учёных также ставит под сомнение, насколько языковые модели усваивают фундаментальные закономерности биологии белков, предполагая, что некоторые результаты могут быть связаны с воспроизведением данных, на которых их обучали.

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