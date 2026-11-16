В США компания OpenAI представила новый инструмент для выявления возможных материалов сексуального насилия над детьми (CSAM), в том числе изображений, созданных с помощью искусственного интеллекта. Как сообщает The Hill, классификатор изображений будет доступен проверенным организациям и правоохранителям, занимающимся безопасностью в интернете.

Классификатор потребует проверки человеком

Инструмент обучали и тестировали для выявления визуальных признаков насилия. В OpenAI заявили, что это первый классификатор изображений со специальным сигналом для контента, сгенерированного ИИ, который может содержать CSAM.

Компания сообщила, что по сравнению с существующими инструментами ее продукт ошибочно помечает примерно на 48% меньше изображений, одновременно выявляя примерно такое же количество изображений с признаками насилия. По утверждению OpenAI, материалы, отобранные ее инструментом, примерно вдвое чаще содержат признаки насилия.

Результаты классификатора все равно должны проверяться людьми, подчеркнули в компании. Инструмент создавали при участии Национального центра по делам пропавших и эксплуатируемых детей, Tech Coalition и проекта ROOST (Robust Online Safety Tools).

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Руководитель направления государственной политики OpenAI по безопасности детей Джон Бакли заявил, что во время разработки продукта правоохранители сообщали о нехватке ресурсов. По его словам, инструмент не будут предоставлять отдельным разработчикам, не имеющим подготовки для специализированной проверки таких материалов.

Предупреждения в ChatGPT

Модели OpenAI уже запрещают CSAM и обучены отказывать на запросы о его создании. Компания также вводит в ChatGPT предупреждение, которое будет появляться при попытках найти откровенные материалы и направлять пользователей к поведенческим ресурсам.

OpenAI планирует удалять отмеченный разговор и приостанавливать доступ к ChatGPT на 24 часа, одновременно оставляя возможность получить специализированную поддержку. Повторные нарушения, по сообщению компании, могут привести к более длительным ограничениям, закрытию учетной записи или уведомлению правоохранителей.

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