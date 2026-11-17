OpenAI сотрудничает с Агентством связи и информации НАТО, чтобы предоставить ключевым учреждениям Альянса доступ к передовым моделям искусственного интеллекта для защиты союзнических сетей. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на заявление компании. По данным OpenAI, в рамках этой работы НАТО использует до 300 миллиардов входных и выходных токенов ежемесячно.

Выявление уязвимостей

Модели применяются в рамках инициативы Daybreak. По утверждению OpenAI, она предусматривает использование ИИ уполномоченными специалистами по киберзащите для анализа программного обеспечения, расследования подозрительной активности, проверки уязвимостей, а также разработки и тестирования исправлений.

Генеральный менеджер Агентства связи и информации НАТО Дилан Браун заявил, что модели киберзащиты на основе ИИ ускоряют поиск уязвимостей, позволяют выявлять новые угрозы с машинной скоростью и помогают защитникам опережать противников. По его словам, эти технологии усиливают киберустойчивость Альянса, его операционные возможности и защиту критической цифровой инфраструктуры.

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OpenAI отметила, что раннее использование ее инструментов в НАТО помогает укреплять экспертизу многонациональных команд, которые круглосуточно защищают союзнические сети. Компания также заявила, что этот опыт может быть полезен для специалистов по киберзащите в Европе и в Альянсе в целом.

Учения Crossed Swords

OpenAI также поддержала учения Crossed Swords 2026, организованные Центром передового опыта НАТО по кооперативной киберобороне. В программе появилось отдельное учебное направление, в рамках которого участники создавали, развертывали и оценивали ИИ-агентов для киберопераций, используя Daybreak в технической среде. Компания отметила, что акцент был сделан на сохранении человеческого контроля.

Браун также сказал, что по мере увеличения использования моделей агентство будет изучать потребление токенов, сценарии применения и экономику ИИ-моделей. По его словам, это должно помочь оптимизировать расходы, оценивать конкурирующие решения и принимать обоснованные решения о закупках. OpenAI заявила о приверженности принципам НАТО по ответственному, безопасному и защищенному внедрению ИИ.

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