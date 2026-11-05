OpenAI выпустила модель GPT-6 Cyber для ограниченного круга проверенных клиентов и присвоила ей категорию «Critical» в собственной системе оценки рисков в сфере кибербезопасности, сообщает Channel NewsAsia. Модель предназначена для поиска уязвимостей в программном обеспечении, проверки способов их эксплуатации и устранения недостатков до того, как ими воспользуются злоумышленники.

Доступ для проверенных клиентов

GPT-6 Cyber стала доступна ограниченной группе проверенных клиентов уровня Daybreak Red. По данным OpenAI, этот уровень доступа предназначен для сложных санкционированных задач в сфере безопасности, в частности тестирования на проникновение и разработки эксплойтов.

В течение ближайших недель компания планирует расширить доступ к GPT-6 Cyber для всех одобренных клиентов Daybreak Red. Предыдущую модель GPT-5.6 Cyber OpenAI также сделала доступной для всех клиентов этого уровня с четверга.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Заявленные результаты

OpenAI заявила, что её исследователи с помощью GPT-6 Cyber выявили 81 ранее неизвестную уязвимость в браузере Firefox. Mozilla классифицировала их как уязвимости высокого уровня серьёзности и начала выпускать исправления.

По утверждению компании, модель также помогла создать рабочие эксплойты для 948 уязвимостей ядра Linux, 588 из которых ранее не были известны. OpenAI передала разработчикам данные о 304 критических находках в Linux вместе с предложенными исправлениями. Компания также сообщила о росте количества попыток злоупотреблять ИИ, в частности со стороны злоумышленных киберсубъектов и групп, пытающихся дистиллировать её модели.

Читай нас в