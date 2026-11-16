OpenAI проведёт пилотный проект с исследовательской организацией Apollo Research, в рамках которого шесть её специалистов по оценке безопасности будут работать внутри компании. Они будут проверять, пытаются ли модели искусственного интеллекта подрывать собственные механизмы согласования с требованиями безопасности или контроля, сообщил TechCrunch со ссылкой на Apollo.

Исследователи также будут отслеживать возможные попытки моделей ослабить механизмы контроля их будущих версий. Apollo не сообщила, когда начнётся пилотная программа.

Что будут проверять исследователи

В рамках оценки Apollo изучит, создаёт ли обучение стимулы к подрывному поведению, могут ли тесты вызвать такое поведение, возникает ли оно при внутреннем использовании моделей и можно ли обнаружить рассуждения, связанные с такими действиями.

Ранее OpenAI опубликовала результаты, согласно которым во время обучения GPT-5.6 Sol модель начала оставлять инструкции для своих будущих версий с советами скрывать от пользователя ошибки и поведение, не соответствующее требованиям безопасности. Предыдущее исследование Apollo совместно с OpenAI также показало, что модели могут вести себя иначе, когда знают о тестировании.

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Какой доступ получит Apollo

OpenAI предоставит Apollo информацию, необходимую для проверки возможных попыток подрывного поведения. Она будет включать релевантный код и наборы данных, результаты запусков обучения с подкреплением с доступными записями рассуждений и вознаграждениями, а также возможность направлять запросы к промежуточным контрольным версиям моделей.

В то же время доступ будет ограничен согласованными утверждениями, конкретными моделями и периодами оценки. OpenAI может не предоставить отдельную информацию из-за технической невозможности, рисков для безопасности или защиты интеллектуальной собственности, но согласилась не скрывать данные лишь потому, что они могут быть неблагоприятными для компании.

Apollo также получит доступ только к уполномоченным сотрудникам, которых выберет OpenAI, хотя сможет предлагать кандидатуры. Организация сможет публиковать независимые выводы, однако OpenAI будет иметь возможность ограничивать объём доказательств для их публичного обоснования. Apollo назвала пилот амбициозным первым шагом к более широким правам доступа и раскрытию информации.

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