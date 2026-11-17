В США оператор электросетей PJM Interconnection предложил Федеральной энергетической регулирующей комиссии упростить процедуры ввода в эксплуатацию новых генерирующих мощностей и подключения крупных потребителей. Это должно ускорить соответствующие процессы на фоне стремительного роста спроса на электроэнергию со стороны дата-центров.

Дефицит мощностей

PJM обслуживает 13 штатов и, по данным OilPrice, сталкивается с нехваткой около 6,8 ГВт генерирующих мощностей. Издание ссылается на Reuters, по информации которого дефицит выявили во время июньского аукциона PJM по закупке мощности на 2028/2029 годы. Оператор должен обеспечить эту мощность к соответствующему периоду, чтобы покрывать пиковый спрос.

Представитель PJM Джефф Шилдс заявил, что новые генерирующие объекты и сети передачи электроэнергии не вводятся в эксплуатацию достаточно быстро, чтобы соответствовать росту нагрузки, главным образом со стороны крупных потребителей, таких как дата-центры. По его словам, PJM может влиять на скорость оценки новых ресурсов с точки зрения надежности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сокращение сроков оценки

Оператор предлагает сократить срок изучения подключения новых источников спроса к сети с двух лет до 12 месяцев. PJM также рассчитывает благодаря обновлению процедур быстрее определять места, где модернизация сети наиболее необходима для подключения новых дата-центров.

В прошлом месяце PJM объявил предупреждение о максимальной генерации: теплый фронт в зоне его работы совпал с плановым техническим обслуживанием генерирующих объектов. На обслуживании тогда находилось около 62 ГВт мощностей, а цены на электроэнергию превысили 1 000 долларов за мегаватт-час.

Читай нас в