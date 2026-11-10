В США 44% респондентов заявили, что менее склонны поддержать кандидата, который поддерживает войну США и Израиля против Ирана. Более склонными голосовать за такого кандидата назвали себя 13% опрошенных, еще 26% сказали, что эта позиция не окажет значительного влияния на их выбор. Об этом свидетельствует опрос YouGov, проведенный накануне промежуточных выборов 2026 года, сообщает Al Jazeera.

Цены и военные цели

Опрос также касался выбора между внутренними ценами и военными целями администрации США. В частности, 56% его участников считают, что правительство США должно прежде всего избегать повышения цен внутри страны, а не достигать военных целей президента Дональда Трампа в Иране. Противоположной позиции придерживаются 22% опрошенных.

Большинство респондентов — 53% — также считает, что окончательное решение о завершении войны должен принимать Конгресс США. За то, чтобы это решение оставалось за президентом, высказались 29% участников исследования.

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Роль Конгресса

Директор программы Института глобальных дел Eurasia Group Джонатан Гайер заявил Al Jazeera, что результаты опроса, проведенного по заказу его организации, свидетельствуют о запросе американцев на более активную роль Конгресса. По его словам, общество ожидает, что законодатели будут контролировать власть.

США и Израиль, по данным Al Jazeera, начали войну против Ирана 28 февраля. Решение Трампа обойтись без разрешения Конгресса на войну вызвало конституционные споры в США. В понедельник Трамп заявил, что Иран в военном плане фактически исчерпал себя, однако не исключил дальнейших военных действий. Морская и сухопутная блокада Ирана со стороны США, по информации издания, продолжается.

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