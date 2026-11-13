В Аргентине 62% опрошенных заявили о негативном отношении к Хавьеру Милею, тогда как положительно его оценивают 36%. Таковы результаты опроса LatAm Pulse, проведенного AtlasIntel для Bloomberg News и опубликованного 13 ноября, сообщает Buenos Aires Times.

В предыдущем исследовании Милея негативно оценивали 59% респондентов, а положительно — 38%. По данным издания, аргентинцы оценивают его более негативно, чем главных политических соперников, хотя их популярность также остается низкой.

Рейтинги соперников

Губернатор провинции Буэнос-Айрес Аксель Кисильоф, которого считают вероятным претендентом на пост президента, получил 39% положительных оценок — на два процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе. Доля негативных оценок Кисильофа не изменилась и составляет 54%.

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Самый высокий положительный рейтинг среди упомянутых политиков был у бывшей президентки Кристины Фернандес де Киршнер — 41%. Согласно опросу, она находится под домашним арестом и лишена права занимать политические должности.

Безработица беспокоит больше всего

Половина опрошенных назвала безработицу одной из главных проблем страны — выше коррупции и инфляции. Около трети респондентов отнесли инфляцию к ключевым проблемам.

С декабря 2023 года, когда Милей вступил в должность, формальный частный сектор терял рабочие места почти каждый месяц. Около 70% участников опроса негативно оценили состояние рынка труда. В то же время доходность аргентинских облигаций с погашением в 2035 году в ноябре превысила 13%, тогда как в июле она была ниже 9%.

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