На Кипре 62% работников государственного и более широкого государственного сектора сообщили, что в течение последних пяти лет сталкивались с унижением, оскорблениями или запугиванием на работе. Таковы результаты общенационального опроса, основанного на 5 148 действительных анонимных анкетах, собранных в июне 2026 года. Их представили в профсоюзе госслужащих Pasydy, сообщает Cyprus Mail.

Наиболее распространенные проявления буллинга

Среди тех, кто столкнулся с буллингом, 81% назвали наиболее частыми проявлениями обесценивание, сарказм и унизительные комментарии. Еще 48% сообщили об исключении из доступа к информации или рабочим процедурам, а 46% — о чрезмерном или избирательном контроле.

Женщины чаще мужчин сообщали о таком опыте: 64,8% против 56,1%. Из работников, столкнувшихся с буллингом, 38% заявили, что это происходило часто, очень часто или ежедневно, тогда как 41% сообщили об инцидентах время от времени.

Чаще всего называли руководителей

О значении служебной иерархии свидетельствуют ответы пострадавших: 64% из них назвали обидчиком руководителя, в том числе 49% — непосредственного начальника. Еще 33,1% сообщили о буллинге со стороны коллег того же уровня. В то же время 68% опрошенных считают, что рабочая иерархия удерживает работников от обжалования или сообщения о ненадлежащем поведении.

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Более половины пострадавших — 52% — никогда не сообщали о таких случаях. Неофициально жаловались 38%, а формальную жалобу подали лишь 10%. Среди причин молчания респонденты называли убежденность в безрезультатности обращения, недоверие к существующим механизмам и страх мести.

Недоверие к механизмам защиты

Лишь 14% участников исследования считают, что механизмы противодействия буллингу на работе существуют, 49% убеждены в их отсутствии, а 37% о них не знают. Эффективными такие механизмы назвали только 10% респондентов.

Министр труда Маринос Мусиуттас заявил, что Кипр ратифицировал Конвенцию Международной организации труда №190 о насилии и домогательствах в сфере труда в 2024 году, а законодательство 2025 года установило защиту для государственного и частного секторов. По его словам, работодатели должны внедрять политики предотвращения, кодексы поведения, обучение персонала и назначать лиц для рассмотрения жалоб. В то же время министр признал, что одних законов недостаточно, и назвал приоритетами повышение осведомленности работников, доступные независимые механизмы подачи жалоб и обучение руководителей.

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