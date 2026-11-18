В США четверть владельцев жилья не смогла бы оплатить неожиданный ремонт стоимостью $5 тысяч, а еще 30% могли бы сделать это лишь ценой существенного истощения сбережений. Об этом сообщает Fortune со ссылкой на сентябрьский опрос LendingTree.

Согласно исследованию, 34% домовладельцев отложили как минимум один необходимый ремонт или техническое обслуживание в течение последних двух лет. Среди тех, у кого есть невыполненные ремонтные работы, 32% объяснили это нехваткой средств.

Отложенные работы дорожают

Среди респондентов, которым пришлось ремонтировать жилье в последние два года, 37% использовали резервные сбережения. Еще 33% сокращали расходы на базовые нужды, включая продукты, медицинские услуги или уход за детьми.

Откладывание ремонта также увеличивает расходы: 34% владельцев жилья, которым сейчас необходим ремонт, заявили, что из-за промедления работы стали дороже. Четверть опрошенных сообщила, что задержка привела к дополнительным повреждениям в доме.

Финансовую нагрузку ощущают и владельцы недвижимости со значительным капиталом в жилье. Согласно опросу Hometap, проведенному в октябре среди тысячи домовладельцев, 63% респондентов назвали владение жильем источником как минимум умеренного финансового стресса. В июне 2025 года таких было 55%.

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В то же время американцы имели рекордные $13,2 трлн доступного собственного капитала в жилье во втором квартале 2026 года, по оценке First American Data & Analytics. Однако это не означает наличия свободных средств: владельцы жилья сталкиваются с ростом налогов на недвижимость, страховых взносов и счетов за коммунальные услуги.

Home Depot рассчитывает на небольшие проекты

Будущий генеральный директор Home Depot Ричард Макфейл, который вступит в должность 23 ноября, заявил во время презентации квартальной отчетности, что рост процентных ставок давит и на клиентов компании, и на ее бизнес. Он сменит Теда Деккера, который останется председателем совета директоров.

Home Depot сообщила о продажах на $43,4 млрд в третьем квартале — на 4,9% больше, чем годом ранее. Сопоставимые продажи выросли на 2,2%. Компания отмечает, что спрос на масштабные проекты по ремонту жилья слабее, однако клиенты продолжают тратить средства на более мелкий ремонт и обслуживание.

Из-за ограниченных бюджетов люди чаще берутся за работы самостоятельно: 60% респондентов LendingTree, выполнявших ремонт, сделали часть работ своими силами из-за невозможности оплатить услуги специалиста. Среди миллениалов этот показатель составил 72%.

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