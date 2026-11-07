Опросы допускают, что основатель партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон может выйти во второй тур президентских выборов во Франции в 2027 году, где его потенциальной соперницей может стать лидер ультраправых Марин Ле Пен. В то же время Ле Пен лидирует в опросах, а Меланшон, согласно прогнозам, получит значительную поддержку молодых избирателей, сообщает France 24.

Поддержка молодежи

Во время президентских выборов 2022 года Меланшон получил наибольшую поддержку среди французов в возрасте от 18 до 34 лет. В последние месяцы его также видели на нескольких протестах, организованных преимущественно молодежью. В частности, 5 ноября он был среди участников протестов в Париже, проходивших в рамках общенациональной забастовки.

Среди предложений Меланшона, которые привлекают молодых избирателей, — борьба с изменением климата, перераспределение богатства и «гражданская революция», призванная усилить участие населения в управлении государством. Политолог Тибо Мюзерг назвал его последним революционером левых и отметил, что молодежь давно чувствует разочарование.

Работа партии с молодыми активистами

Молодежное крыло LFI Jeunes Insoumis.es пытается привлекать избирателей через интернет и уличные акции. Партия также проводит ежегодный «летний университет» для людей до 26 лет; в этом году его участники встречались с Меланшоном.

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Сопредседатель молодежного крыла LFI и член городского совета Монпелье Ливия Жампи заявила, что партия серьезно относится к политическим проблемам французской молодежи. По ее словам, сторонники Меланшона среди молодых людей понимают деятельность партии.

Критика Меланшона

В то же время Меланшон остается противоречивой фигурой для более широкого электората. Его критиковали за поощрение студенческого протестного движения, отдельные акции которого сопровождались насилием. Политические оппоненты связывали его конфронтационную риторику с общественными беспорядками, а президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что молодежь эксплуатируют политические силы.

После нападений на Израиль 7 октября 2023 года Меланшона также регулярно обвиняют в антисемитизме. Во время предыдущей президентской кампании его критиковали за якобы снисходительное отношение к России и обещание вывести Францию из НАТО в случае избрания. Мюзерг считает, что молодых избирателей меньше беспокоят эти международные вопросы, вместо этого они стремятся к глубоким системным изменениям во Франции.

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