Опрос среди учащихся младших классов средней школы в Японии показал усиление негативного отношения к иммиграции: более 40% респондентов не согласились с утверждением, что увеличение числа иностранцев, живущих в стране, принесет обществу много пользы. Как сообщает The Japan Times, этот показатель более чем вдвое превысил результат аналогичного исследования 2022 года.

Опрос провел профессор Токийского университета Норихиро Нихей в октябре и ноябре прошлого года, после избирательной кампании в верхнюю палату парламента, в которой значительное внимание уделялось иммиграции. Социальные сети назвали одним из факторов такого изменения настроений.

Соцсети и дезинформация

Согласно отчету японского министерства коммуникаций за 2025 год, социальными сетями пользуются более 42% детей в возрасте от шести до 12 лет. Среди лиц в возрасте от 13 лет этот показатель достигает 92,9%.

Преподаватель Университета международных исследований Канда Джеффри Холл заявил, что социальные сети сыграли значительную роль в распространении ксенофобских и антииммиграционных взглядов. По его словам, молодые люди, которые следят в соцсетях за музыкантами, аниме или играми, могут сталкиваться с ксенофобской дезинформацией, даже не ища ее.

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Согласно Национальному опросу общественного мнения о медиа за 2025 год, молодые поколения японцев все чаще получают новости с видеоплатформ, в частности YouTube и TikTok.

Отношение к иностранцам

В Японии иностранные граждане составляют менее 4% населения, однако вопрос их присутствия становится все более политизированным и часто связывается с проблемами массового туризма. Партия «Сансэйто», добившаяся значительных успехов на прошлогодних выборах в верхнюю палату с платформой «Японцы прежде всего», активно использовала YouTube и быстро набрала там больше подписчиков, чем Либерально-демократическая партия.

Другое исследование, обнародованное Университетом Васэда в этом году, также зафиксировало рост числа японцев, которые опасаются, что увеличение числа иностранных граждан может нарушить безопасность и порядок. Эта тенденция была заметнее среди людей, ежедневно пользующихся социальными сетями.

Эксперт по антирасистской педагогике Мидзуки Накахара подчеркнула необходимость прямо называть расизм расизмом в школах. Она считает, что ученикам следует помогать более критично оценивать собственные представления о языке, общении, расизме и ксенофобии.

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