В США две трети опрошенных считают, что президент Дональд Трамп утратил по меньшей мере часть своего политического влияния после значительных потерь Республиканской партии на промежуточных выборах. Об этом свидетельствуют результаты опроса Politico, проведенного в течение недели после дня голосования, сообщает Anadolu Agency.

Оценки избирателей

Ослабление влияния Трампа в Республиканской партии отметили 83% избирателей-демократов и 57% избирателей-республиканцев. Среди сторонников движения MAGA лишь 40% заявили, что он сохраняет тот же уровень влияния, что и раньше.

53% американцев связали поражения республиканцев в обеих палатах Конгресса с действиями Трампа после его возвращения в должность. Такого мнения придерживаются и 33% опрошенных сторонников MAGA.

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Причины результата выборов

Чаще всего респонденты называли главным фактором победы демократов стоимость жизни — так ответили 42% участников опроса. Войну с Ираном отметили 30%, а личное поведение Трампа — 27%.

В то же время 56% американцев считают, что Республиканской партии следует дистанцироваться от Трампа и его повестки. Среди сторонников MAGA 59% выступили за то, чтобы партия, напротив, стала ближе к нему.

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