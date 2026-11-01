В ЮАР накануне местных выборов 4 ноября 2026 года опрос eNCA и Mark Data прогнозирует, что на участки придут 48,8% зарегистрированных избирателей. Это может означать дальнейшее снижение участия: по данным Избирательной комиссии ЮАР, явка снизилась с 89,3% в 1999 году до 58,6% в 2024 году.

Как сообщает Daily Maverick, исследование Ipsos показало, что 47% респондентов не считают, что какая-либо политическая партия представляет их взгляды, а 38% не интересуются политикой или выборами. Издание отмечает, что низкая явка часто совпадает со снижением поддержки ANC, поскольку недовольные сторонники партии могут не прийти голосовать.

Борьба за крупные города

Опросы прогнозируют дальнейшее снижение поддержки ANC — до 22–32% на национальном уровне. В то же время, по большинству оценок, ни одна партия не получит самостоятельного большинства. В Йоханнесбурге eNCA-MarkData зафиксировал поддержку DA на уровне 35% против 21,8% у ANC. По данным eNCA, в Тшване DA может получить 33,9%, ANC — 24,9%, а ActionSA — 10,7%.

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Среди главных проблем для избирателей в крупных муниципалитетах названы перебои с водоснабжением и электроэнергией, утечки канализации и ухудшение дорожной инфраструктуры. В Йоханнесбурге, Тшване и Экурхулени после выборов 2021 года действовали коалиции во главе с DA, однако позднее их сменили коалиции, возглавляемые ANC.

Усиление роли коалиций

Количество коалиций в местном самоуправлении ЮАР выросло с 27 в 2016 году до 70 в 2021 году. Согласно прогнозу Ipsos, коалиционные правительства могут быть сформированы во всех метрополиях, кроме eThekwini, хотя другие опросы допускают коалицию и там.

Партия MK, которая впервые примет участие в местных выборах, по различным опросам может получить в eThekwini от 33% до 55% голосов. Меньшие партии, в частности IFP, PA и FF Plus, могут сыграть решающую роль в советах без однопартийного большинства. Из 435 дополнительных выборов в избирательных округах между февралем 2022 года и июнем 2026 года контроль сменился в 120 случаях, а ANC потерял 68 округов.

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