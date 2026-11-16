В Тайбэе на Тайване кандидат от Демократической прогрессивной партии Пума Шэнь опередил действующего мэра города Чан Ваньаня от партии Гоминьдан в опросе Taiwan Brain Trust. Если бы выборы состоялись завтра, за Шэня проголосовали бы 46,3% респондентов, а за Чана — 42,2%, сообщает Taipei Times.

Опрос профинансировал фонд Ketagalan Foundation, а компания Trend Polls провела его по телефону со вторника по четверг прошлой недели. В нем приняли участие 1071 житель Тайбэя в возрасте от 20 лет. Заявленная погрешность составляет 2,99 процентного пункта. Еще 2% опрошенных заявили, что не голосовали бы, а 8,6% не определились.

Поддержка избирателей

Среди сторонников Демократической прогрессивной партии Шэня поддержали 98,1%, тогда как 90,6% симпатизантов Гоминьдана выбрали Чана. Среди сторонников Тайваньской народной партии 93,6% высказались за Чана, а Шэня поддержали 1,4%.

Независимые избиратели, не поддерживающие ни одну партию, чаще выбирали Шэня: 52,1% против 27,1% за Чана. В районах Даань и Вэньшань Шэнь получил 46,2% поддержки против 33,9% у соперника. В то же время в районах Суншань и Синьи Чан имел преимущество — 51,6% против 40,8%.

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Возрастные группы и кампания

Шэнь имел более высокую поддержку среди избирателей в возрасте от 20 до 29 лет, преимущество в 14,6 процентного пункта среди людей в возрасте от 50 до 59 лет, а также 50,3% среди респондентов в возрасте от 60 до 69 лет. Чан опережал Шэня среди избирателей в возрасте от 30 до 39 лет — 52,8% против 40,2%.

Положительно к Шэню относятся 56,5% опрошенных, отрицательно — 31,5%. Для Чана эти показатели составляют 42,5% и 44,5% соответственно. Шэнь заявил, что осторожно оценивает результаты опроса, а Чан сказал, что его команда учтет их на финальном этапе кампании.

До выборов оставалось менее двух недель. Кампания Шэня завершила городской тур «Океанская волна» мероприятием возле храма Гуаньду, а Чан агитировал на ночном рынке Линьцзян вместе с председателем Тайваньской народной партии Хуан Гочаном, кандидатами в городской совет и инфлюенсером Холгером Ченом.

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