В австралийском Бервике, пригороде Мельбурна в штате Виктория, связь с сообществом и семьёй стала главным фактором, помогающим жителям чувствовать себя безопаснее в своём районе. Это показал опрос 450 жителей, проведённый советом Сити-оф-Кейси в 2022, 2024 и 2025 годах, сообщает ABC News Australia.

В то же время преступность остаётся одной из главных тем для местного бизнеса. Мясная лавка на главной улице Бервика пережила четыре взлома за три года, а в расположенном неподалёку кафе за последние недели произошли две попытки поджога. Трое мужчин в масках с молотками днём вошли в ювелирный магазин, ограбили его и нанесли травму головы управляющей магазина. Мужчинам предъявили обвинения, и они предстали перед судом.

Безопасность и выборы

Округ Бервик представляет теневой министр полиции и бывший лидер Либеральной партии Брэд Баттин. Политолог Университета Монаша Зарех Газарян заявил, что избирателей также беспокоят местная инфраструктура, стоимость жизни и доступность жилья. По его мнению, Бервик и другие округа на юго-востоке Мельбурна могут иметь важное значение для шансов Коалиции на победу.

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Правящая Лейбористская партия пообещала в случае переизбрания нанять ещё 1 500 полицейских и открыть вторую полицейскую академию на западе Мельбурна. Оппозиционная Коалиция заявила о намерении открыть 40 полицейских участков, дополнительно привлечь 3 000 сотрудников правоохранительных органов и реформировать систему залога.

Общественные связи

В ответах на вопросы о шагах совета по усилению безопасности жители также называли больше охранников, полицейских и камер видеонаблюдения. Однако в том же опросе полицейские патрули и CCTV оказались ниже семейных и общественных связей среди факторов ощущения безопасности. Мэр Сити-оф-Кейси Мишель Кроутер подчеркнула, что безопасность зависит не только от физических мер, но и от отношений и чувства принадлежности к сообществу.

В Бервике действует женская прогулочная группа Walk It Out, основанная для противодействия одиночеству и изоляции. Местный общественный центр также проводит мероприятия и ярмарки для жителей. В то же время руководитель Neighbourhood Houses Victoria Кей Патерсон заявила, что финансирование таких центров не успевает за операционными расходами: почти половина из 400 общественных домов Виктории работала с убытками в каждом из последних трёх лет.

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