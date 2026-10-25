В Японии 35,9% опрошенных организаций не обеспечили достаточное количество зарегистрированных преподавателей японского языка и не видят перспектив их найти. Об этом свидетельствует правительственный опрос в преддверии введения новой системы трудоустройства иностранных работников, сообщает The Japan Times.

Новая программа для работников

В апреле следующего года в стране должна начать работать Программа трудоустройства для развития навыков, которая заменит программу технической стажировки. По ее условиям иностранцы до начала работы в Японии должны либо сдать тест на знание японского языка на уровень не ниже A1, либо посетить не менее 100 часов языковых занятий.

Опрос провели Иммиграционное агентство Японии и министерство труда. Он касался организаций, которые будут поддерживать иностранных работников, и компаний-работодателей, а также их готовности обеспечить преподавателей японского языка.

Результаты опроса

Опрос охватил 1 880 организаций из списка связанной с правительством Организации технической стажировки. В течение трех дней до 7 октября поступило 348 действительных ответов.

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Из них 125 организаций, или 35,9%, сообщили, что не имеют достаточного количества зарегистрированных преподавателей и не видят перспектив их привлечь. В то же время 51 организация, или 14,7%, уже обеспечила необходимое количество преподавателей, а 66 респондентов, или 19%, заявили, что имеют такие перспективы. Остальные 106 организаций работают над этим вопросом.

В первый год действия новой программы респонденты планируют принять в общей сложности 17 247 иностранных работников. Ожидается, что 13 502 из них сдадут языковой тест на уровень A1 или выше до приезда в Японию.

Участники опроса также отметили, что зарегистрированных преподавателей японского языка недостаточно, а организации не знают, где их искать и к кому обращаться. По состоянию на август в стране насчитывалось около 20 тысяч зарегистрированных преподавателей японского языка. Представитель Иммиграционного агентства заявил, что ведомство будет повышать осведомленность о системе и прилагать дополнительные усилия для привлечения преподавателей.

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