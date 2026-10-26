Оппозиционная коалиция в Австралии обнародовала частичные расчеты предложенного сокращения государственных расходов на 31,3 млрд долларов в течение четырех лет. Пакет, оцененный независимым Парламентским бюджетным управлением, предусматривает сворачивание ряда климатических, жилищных и социальных программ правительства Лейбористской партии, сообщает ABC News.

Сокращение климатических программ

Более половины запланированной экономии коалиция рассчитывает получить за счет отмены климатических инициатив. В частности, 9,4 млрд долларов предлагается сэкономить путем отказа от нового стандарта эффективности транспортных средств, льгот для электромобилей, субсидий на домашние аккумуляторы, консультативного органа по достижению нулевых выбросов, части функций агентства ARENA и отчетности бизнеса о выбросах Scope 3.

Еще 7,3 млрд долларов коалиция планирует получить, прекратив субсидии на производство «зеленого» алюминия и водорода, поддержку критически важных минералов и другие промышленные субсидии через Национальный фонд реконструкции.

Жилье, социальные выплаты и налоги

Отказ от программы Help to Buy для покупателей первого жилья, фонда социального жилья, налоговых стимулов для застройщиков арендного жилья и выплат штатам за выполнение целей по вводу жилья должен дать 4,7 млрд долларов экономии.

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Коалиция также предлагает ограничить право постоянных резидентов и других неграждан на социальные выплаты и Национальную схему страхования инвалидности. По оценке, это сократит расходы на 2 млрд долларов за четыре года. Ранее Парламентское бюджетное управление оценило сокращение табачного акциза и легализацию вейпов в 7,9 млрд долларов экономии.

Лидер оппозиции Ангус Тейлор назвал предложенную экономию первым взносом для финансирования налоговых сокращений. В то же время обнародованные расчеты не учитывают стоимость других обязательств коалиции, в частности планов сократить чистую миграцию до 100 тыс. человек на два года и увеличить расходы на оборону.

Оппозиция связывает высокие государственные расходы с устойчивой инфляцией. Казначей Джим Чалмерс отверг это утверждение, заявив, что частный спрос растет быстрее государственного, а правительство представит новые меры экономии в декабре.

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