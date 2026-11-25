Палата депутатов Чехии в среду, 25 ноября, обсуждает во втором чтении проект государственного бюджета на 2027 год. Второе чтение позволяет парламентариям вносить предложения о перераспределении средств между отдельными разделами расходов.

Неизменные параметры бюджета

В ходе первого чтения депутаты одобрили базовые параметры проекта — общие доходы, расходы и прогнозируемый дефицит в размере 386 млрд чешских крон. На нынешнем этапе эти утвержденные параметры не могут быть изменены. Поэтому поправки могут касаться только перемещения средств между разделами расходов.

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Поправки оппозиции

По данным Novinky.cz, которые приводит Radio Prague International, депутаты от оппозиции на момент публикации подали более 40 поправок. Предложенные в них трансферы средств в общей сложности составляют около 150 млрд чешских крон.

Таким образом, в рамках второго чтения депутаты могут определять направление перераспределения расходов, не меняя утвержденные объемы доходов, расходов и дефицита.

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