Оппозиционный депутат Гайаны Шарма Соломон заявил, что рекордные бюджеты, профинансированные нефтяными доходами, не облегчили населению расходы на продукты, транспорт и электроэнергию. Представитель оппозиционной коалиции APNU по природным ресурсам требует от правительства объяснить, насколько государственные расходы реально повлияли на цены на продукты питания, сообщает The Rio Times.

Данные об инфляции

Бюро статистики Гайаны сообщило, что в сентябре 2026 года цены в столице страны Джорджтауне были на 3,4% выше, чем годом ранее. Продукты питания за этот период подорожали на 3,8%, а расходы на транспорт и связь — на 4,2%.

В то же время в месячном выражении цены на продукты в сентябре снизились на 0,3% по сравнению с августом. Несмотря на это, они оставались на 3,8% выше, чем в сентябре предыдущего года.

Требования оппозиции

Соломон заявил, что обычным гайанцам недостаточно сообщений об экономическом росте, если они не видят снижения расходов в магазинах. Он также призвал власти обнародовать данные о том, какую долю нефтяных поступлений направляют на долгосрочное снижение стоимости продовольствия.

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По словам депутата, правительство ссылается на единовременную выплату в размере 100 тыс. гайанских долларов, что составляет около 480 долларов США, субсидии фермерам, отмену отдельных налогов и стабильные тарифы на электроэнергию. Оппозиционер утверждает, что налоговые послабления не дают домохозяйствам ощутимой экономии, а производство не выросло.

Нефтяные доходы и бюджет

Нефть Гайаны добывается на морских месторождениях консорциумом во главе с ExxonMobil. Соломон заявил, что средняя добыча составляет примерно 1 млн баррелей в сутки, а прогнозируемые нефтяные доходы страны в 2026 году могут достичь около 6,5 млрд долларов США. The Rio Times отмечает, что не смог подтвердить эту оценку по правительственным отчетам.

Бюджет Гайаны на 2026 год составляет 1,558 трлн гайанских долларов, или примерно 7,5 млрд долларов США по официальному курсу Банка Гайаны. Правительство представило его в январе, а парламент принял в феврале.

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