В Кингстоне на Ямайке лидер парламентского бизнеса оппозиции Филлип Полвелл согласился встретиться 9 ноября со спикером Палаты представителей Джульет Холлнесс и лидером правительственного бизнеса Флойдом Грином. Переговоры запланированы после конфликта в парламенте из-за решения Ямайки воздержаться во время голосования Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции с призывом прекратить эмбарго США против Кубы, сообщает The Rio Times.

Спор из-за голосования в ООН

27 октября парламент Ямайки одобрил предложение об экономической и гуманитарной ситуации на Кубе. На следующий день страна воздержалась во время ежегодного голосования в Генеральной Ассамблее ООН. По данным издания, до этого Ямайка более 30 лет голосовала за резолюцию, а воздержание стало изменением политики.

Резолюцию поддержали 130 государств, 17 проголосовали против, еще 25 воздержались. Министр иностранных дел Камина Джонсон Смит заявляла, что Ямайка по-прежнему выступает против односторонних действий в отношении Кубы. В то же время она объяснила воздержание тем, что ежегодное повторение резолюции без улучшения ситуации углубляет гуманитарный кризис.

Оппозиционная Народная национальная партия утверждает, что правительство не сообщило парламенту о намерении изменить позицию накануне голосования. Депутат Энтони Хилтон внес предложение об осуждении правительства, обвинив его во введении Палаты представителей в заблуждение и потребовав извинений.

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Дебаты завершились без решения

3 ноября Флойд Грин предложил приостановить действие парламентских правил, чтобы безотлагательно рассмотреть предложение об осуждении. После выступлений Хилтона и Грина последний предложил прекратить дебаты до того, как могли высказаться другие депутаты от оппозиции.

Оппозиция возразила, сославшись на правило, запрещающее закрывать дебаты способом, ущемляющим меньшинство. Лидер оппозиции Марк Голдинг потребовал формального голосования, однако его не провели из-за беспорядка в зале, а заседание отложили без завершения рассмотрения.

Полвелл заявил, что тон письма спикера может помешать урегулированию спора, и обвинил ее в действиях в интересах правительства. Он выразил надежду на откровенный и конструктивный диалог и отметил, что для долгосрочного урегулирования может потребоваться участие премьер-министра, лидера оппозиции или независимого посредника.

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