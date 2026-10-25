В Японии представители оппозиционных партий призвали премьер-министра Санаэ Такаити лично объяснить в парламенте законопроект ее правительства о снижении налога на потребление для продуктов питания. Как сообщает The Japan Times, инициатива обсуждалась во время телевизионных дебатов в воскресенье.

Вопросы к механизму выплат

Законопроект предусматривает снижение ставки налога на продукты питания до 1% сроком на два года. Оппозиционеры поставили под сомнение как экономический эффект такого шага, так и отсутствие конкретики относительно запланированной программы выплат, включенной в документ.

Представитель партии «Комэйто» Ясухиро Накагава заявил, что законопроект о введении новой системы не содержит конкретных цифр. По его словам, голосование не может состояться, пока подробности не будут уточнены. Он также назвал временное снижение налога проблематичным из-за возможного влияния на сельское хозяйство, ресторанную отрасль и домохозяйства после возвращения ставки на продукты питания к 8%.

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Требование участия премьер-министра в слушаниях

Мотохиса Фурукава из Демократической партии для народа заявил, что законодательство не содержит конкретики, и призвал премьер-министра принять участие в заседаниях финансового комитета Палаты представителей парламента Японии.

Юити Гото из Партии демократических реформ отметил, что компании не в полной мере отразили рост стоимости сырья в ценах. По его мнению, из-за этого цены с учетом налога вряд ли снизятся даже в случае налогового послабления, а потребители могут не почувствовать уменьшения финансовой нагрузки.

Позиция правящей коалиции

Представитель правящей Либерально-демократической партии Хидэки Мураи заявил, что правительство пытается объяснять законопроект различными способами, в том числе приводя данные из примеров других стран. Он добавил, что партия серьезно относится к требованию оппозиции об участии Такаити в парламентских обсуждениях. Такаси Эндо из Партии инноваций Японии, коалиционного партнера ЛДП, призвал к уступкам в мерах против инфляции, чтобы создать систему, которая даст людям чувство уверенности.

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