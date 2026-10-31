Оппозиционные партии Индии 31 октября провели в Нью-Дели символическую процедуру импичмента главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара. Акция стала протестом против общенационального пересмотра списков избирателей, который, по мнению оппозиции, может несправедливо способствовать правящей партии премьер-министра Нарендры Моди — «Бхаратия джаната парти» (BJP), сообщает Channel NewsAsia.

Символическое заседание

Представители оппозиции собрались в резиденции президента Индийского национального конгресса Малликарджуна Харге и воспроизвели парламентское заседание. Символическая процедура против главного избирательного комиссара не имеет конституционной или юридической силы.

Харге заявил, что инициатива направлена на защиту достоинства конституционного института и обеспечение беспристрастной работы Избирательной комиссии в соответствии с духом конституции. Лидер Конгресса Рахул Ганди сказал, что оппозиция прибегла к символической процедуре, поскольку не видела другого варианта действий.

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Спор о списках избирателей

Пересмотр избирательных реестров в течение последнего месяца вызвал политические споры и уличные протесты в Индии. Избирательная комиссия объясняет инициативу необходимостью обеспечить точность списков, тогда как оппозиция утверждает, что процессом манипулируют в пользу BJP. И Избирательная комиссия, и BJP отрицают эти обвинения.

Согласно конституции Индии, глава Избирательной комиссии может быть отстранен только через парламентскую процедуру, требующую специального большинства. Министр внутренних дел Амит Шах заявил, что BJP готова провести специальную сессию парламента для обсуждения пересмотра списков избирателей, однако обвинил оппозицию в нежелании вести там дискуссию.

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