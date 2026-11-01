Оппозиционная партия Конгресс созывает в столице Индии Дели масштабный митинг с требованием отставки главного избирательного комиссара Гьянеша Кумара и проведения избирательной реформы. На акцию, запланированную на воскресенье на площади Рамлила Майдан, ожидаются десятки тысяч участников. Об этом сообщает BBC News.

Мероприятие должно начаться около полудня. Лидеры оппозиции заявляют, что в нем могут принять участие до миллиона человек. К акции планируют присоединиться представители альянса INDIA во главе с Конгрессом, а также группа давления Cockroach Janta Party, которую возглавляют представители поколения Z.

Спор вокруг списков избирателей

Митинг проходит на фоне критики специальной процедуры пересмотра списков избирателей, в результате которой из проектов реестров по всей стране были удалены 130 миллионов имен. Избирательная комиссия Индии заявляет, что целью процедуры является обновление списков и удаление данных об умерших или тех, кто сменил место жительства.

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В то же время оппозиционные партии утверждают, что пересмотр списков может быть выгоден партии премьер-министра Нарендры Моди — Бхаратия джаната парти — из-за возможного исключения из списков избирателей, имеющих право голоса. Они обвиняют избирательную комиссию и Бхаратия джаната парти в «краже голосов». Избирательная комиссия и партия Моди отвергают эти обвинения.

Условия проведения акции

Полиция Дели разрешила провести митинг, однако выдвинула ряд условий: мероприятие должно завершиться до 17:00, на территории необходимо установить камеры видеонаблюдения, а маршей за пределами отведенного места не будет. В городе, в том числе на дорогах к Рамлила Майдану, развернули тысячи полицейских и сотрудников военизированных служб.

Лидер оппозиции Рахул Ганди заявил, что протест направлен против «разрушения индийской демократии». Он призвал прийти на митинг всех желающих — как представителей политических сил, так и тех, кто не связан с политикой. В прошлом месяце Ганди возглавил марш десятков тысяч протестующих от Коннот-Плейс в центре Дели до Верховного суда с требованием отставки Кумара.

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