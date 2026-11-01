Израильская оппозиция после парламентских выборов планирует добиться замены спикера Кнессета Амира Оханы и продвигать законодательные инициативы, направленные против премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на израильский сайт Walla.

Согласно предварительным результатам выборов, блок Нетаньяху получил 53 места в 120-местном Кнессете. Оппозиционные силы получили 48 мандатов, арабские партии — 19. Ни один из двух блоков в настоящее время не имеет необходимых 61 голоса для формирования правительства.

Встреча лидеров оппозиции

По данным Walla, лидер партии «Еш Атид» Яир Лапид планирует провести встречу с Гади Айзенкотом, главой партии «Яшар», лидером партии «Наш дом Израиль» Авигдором Либерманом и председателем «Демократов» Яиром Голаном. Они должны согласовать план использования результатов выборов для усиления влияния оппозиции в парламенте.

Встреча состоится перед консультациями с президентом Израиля Ицхаком Герцогом, запланированными на 4 ноября. В ходе них должны определить политика, который первым получит мандат на попытку сформировать правительство. Источники Walla в оппозиции заявили, что Айзенкот готов принять этот мандат.

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Планы относительно спикера и законов

Новые депутаты Кнессета должны принести присягу 10 ноября. Оппозиция хочет заменить спикера Амира Охану, представителя партии «Ликуд» Нетаньяху. Это может дать ей контроль над парламентской повесткой дня в течение шести недель, отведенных на формирование правительства.

Среди возможных кандидатов на должность спикера рассматриваются Айзенкот, Лапид и Одед Форер из партии «Наш дом Израиль». Оппозиция также намерена продвигать законопроект о создании официальной комиссии по расследованию событий 7 октября 2023 года и инициативу, которая запрещала бы формировать правительство человеку, которому предъявлено уголовное обвинение, еще до судебного приговора.

Нетаньяху предстал перед судом по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Айзенкот неоднократно заявлял, что не войдет в правительство с Нетаньяху даже при модели ротации на посту премьер-министра.

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