В Израиле партии, стремящиеся сменить правительство Биньямина Нетаньяху, готовятся к сценарию создания правительства меньшинства после предстоящих выборов. Такой вариант допускает Гади Айзенкот, однако Авигдор Либерман, Нафтали Беннет и Яир Лапид настаивают, что новый кабинет должен опираться на сионистское большинство в Кнессете. Об этом сообщает Jerusalem Post.

По данным издания, в большинстве опросов лагерь противников Нетаньяху опережает коалиционный блок, завершающий каденцию, однако партиям, стремящимся к политическим изменениям, при нынешних договоренностях не хватает 61 мандата. Айзенкот рассматривает вариант формирования правительства, если его блок получит 58 или 59 мест, а затем попытается расширить парламентскую поддержку.

Споры об арабских партиях

Для вступления правительства в должность необходимо большинство при голосовании о доверии, а не обязательно 61 голос «за». Поэтому воздержание депутатов может позволить сформировать кабинет без абсолютного большинства. В то же время для конструктивного вотума недоверия, который должен заменить действующее правительство, необходима поддержка 61 депутата.

Айзенкот не исключал внешней поддержки партии РААМ. Либерман категорически не согласен поддержать правительство меньшинства даже как временное решение и заявляет, что при отсутствии приемлемого большинства лучше провести новые выборы. Беннет и Лапид также не хотят, чтобы формирование правительства зависело от голосов или воздержания арабских партий. В свою очередь лидер партии «Демократы» Яир Голан не исключил сотрудничества с РААМ.

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Замена спикера Кнессета

Параллельно в антинетаньяховском лагере формируется широкое согласие относительно возможной замены спикера Кнессета Амира Оханы еще до достижения договоренности о составе коалиции. Такой шаг дал бы противникам Нетаньяху контроль над парламентской повесткой дня, даже если он останется главой переходного правительства.

Для этого блоку необходимо собрать большинство за согласованного кандидата; он также может рассчитывать на голоса депутатов арабских партий. Среди возможных претендентов называют Хили Троппера, Матана Кахану, Элазара Штерна, Мейрав Бен-Ари, Эйтана Гинзбурга, Эфрат Рейтен и Одеда Форера, однако общего кандидата еще не объявили.

Партии также обсуждают законодательные инициативы для нового созыва Кнессета: создание государственной комиссии по расследованию событий 7 октября, изменения в законодательстве о военном призыве, ограничение срока пребывания премьер-министра в должности и отмену части судебных изменений, продвигаемых правительством, завершающим каденцию. Либерман отдельно хочет запретить занимать должность премьера человеку, которому предъявлены уголовные обвинения.

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