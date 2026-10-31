В Израиле представители оппозиционного блока рассматривают возможность восстановить прямые выборы премьер-министра без роспуска Кнессета после того, как выборы в Кнессет 26-го созыва не дали ни одному лагерю большинства для формирования правительства. Об этом со ссылкой на сообщения комментатора Бена Каспита и журналиста Михаэля Гаузера Това пишет Jerusalem Post.

Распределение мест в Кнессете

Блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху имеет 53 мандата, оппозиционный блок — 48, а арабские партии — 19. Формально вне блока Нетаньяху находятся 67 депутатов, однако лидеры оппозиции не пришли к согласию относительно создания альтернативного правительства. Ситуацию осложняют предвыборные обязательства части политиков не опираться на поддержку арабских партий.

Для утверждения правительства голоса 61 депутата не обязательно нужны: достаточно большинства среди участников голосования за вотум доверия. В то же время такой вариант зависит от политических договоренностей, которых пока нет. В частности, Нафтали Беннет и Авигдор Либерман во время кампании обозначали ограничения относительно сотрудничества с арабскими партиями, тогда как глава партии «Демократы» Яир Голан поддержал их привлечение к попыткам заменить Нетаньяху.

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Возвращение к старой модели

Обсуждаемый подход в блоке называют моделью прямых выборов Нетаньяху 2021 года. Тогда, после выборов в Кнессет 24-го созыва, Нетаньяху предлагал определить главу правительства отдельным голосованием, не проводя новых парламентских выборов.

Израиль уже применял прямые выборы премьера: в 1996 году Нетаньяху победил Шимона Переса, в 1999-м Эхуд Барак победил Нетаньяху, а в 2001 году Ариэль Шарон выиграл специальные выборы только на должность главы правительства. Впоследствии систему отменили и вернули парламентскую модель, при которой правительство работает на основе доверия Кнессета.

Восстановление прямых выборов потребует существенных законодательных изменений. Даже избрание премьера прямым голосованием не гарантировало бы ему парламентского большинства для формирования и сохранения стабильного правительства. Каспит также поднял идею ограничить пребывание премьера в должности двумя сроками или восемью годами, однако такая инициатива потребовала бы отдельного закона и могла бы вызвать юридические вопросы относительно ее применения к предыдущим срокам Нетаньяху.

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