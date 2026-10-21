В Кении оппозиция начала переговоры о выдвижении общего кандидата в президенты на всеобщих выборах 10 августа 2027 года. Согласованный кандидат должен противостоять действующему президенту Уильяму Руто, сообщает Nation Kenya.

Встреча в Вамуньоро

Переговоры начались после встречи во вторник в Вамуньоро, в округе Ньери. В ней участвовали лидеры, связанные с руководителем партии Democracy for the Citizens Party Ригати Гачагуа, и представители фракции Linda Mwananchi сенатора Найроби Эдвина Сифуны.

На опубликованной изданием фотографии со встречи также изображён Джон Метху. В подписи к фото он назван назначенным генеральным секретарём Democracy for the Citizens Party.

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Выборы 2027 года

По данным Nation Kenya, до голосования остаётся менее 10 месяцев. Переговоры между союзниками Гачагуа и фракцией Сифуны касаются поиска единого кандидата от оппозиции для участия в выборах.

Источник отмечает, что оппозиционные силы стремятся согласовать общего претендента на пост президента для участия в кампании 2027 года.

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