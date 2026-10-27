В Кении лидеры оппозиции разошлись во мнениях относительно того, когда назвать общего кандидата на президентские выборы 2027 года. Этот вопрос обсуждался 26 октября во время встречи лидера Democracy for the Citizens Party Ригати Гачагуа и лидера Wiper Patriotic Front Калонзо Мусьоки в резиденции Гачагуа в Вамуньоро, округ Ньери.

Как сообщает Nation Kenya, команда Мусьоки предлагает определить кандидата уже к декабрю. Ее представители считают, что раннее решение даст выбранному претенденту больше времени для мобилизации ресурсов, получения поддержки по всей стране и налаживания международных контактов перед всеобщими выборами, намеченными на 10 августа 2027 года.

Позиция сторонников отсрочки

Гачагуа и его союзники настаивают, что решение следует принимать за несколько месяцев до голосования. Они опасаются, что слишком раннее выдвижение кандидата может дать президенту Уильяму Руто возможность склонить недовольных лидеров оппозиции к выходу из объединения.

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Сенатор от округа Китуй Энок Вамбуа заявил, что окончательная дата еще не согласована, поскольку оппозиция должна учесть интересы нескольких партий. В то же время, по его словам, участники консультаций обратили внимание на нетерпение кенийцев из-за задержки с определением кандидата.

Планы оформить союз

Депутат парламента Эдвард Муриу сообщил, что партнеры договорились начать формализацию сотрудничества с подписания хартии чести и пакта единства между двумя партиями, а затем перейти к созданию политической коалиции. Депутат Бенджамин Гатиру также призвал не торопиться с выбором, чтобы все партнеры подтвердили готовность поддержать будущего кандидата.

Лидер People’s Party of Kenya Ндинди Ньоро заявил, что его партия готова поддержать любого, кого выберут в результате процесса. Генеральный секретарь DCP Джон Метху отметил, что DCP и Wiper будут работать как партнерские партии и консультироваться с другими лидерами оппозиции по поводу единого кандидата.

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